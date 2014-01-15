El Asesor Experto se ha reescrito desde MQL4, el autor es klopka, enlace al código fuente https://www.mql5.com/ru/code/8186.

Cómo funciona

Se utilizan tres indicadores como la Media Móvil (MA), CCI y Estocástico.



Cuando el CCI es mayor que un nivel, el estocástico es mayor que un nivel y el precio es menor que la МА, entonces hay una compra.

La imagen 1 muestra el funcionamiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias, la imagen 2 muestra los resultados del probador de estrategias.



Fig. 1. Transacciones en el probador de estrategias con el Asesor Experto. La venta se realiza por encima de la МА, así se utiliza diferente desplazamiento de MA y precio.





Fig. 2. os resultados de la ejecución del Asesor Experto para el último año (2012) en EURUSD H1.



Parámetros