Kloss - Asesor Experto para MetaTrader 5
El Asesor Experto se ha reescrito desde MQL4, el autor es klopka, enlace al código fuente https://www.mql5.com/ru/code/8186.
Cómo funciona
Se utilizan tres indicadores como la Media Móvil (MA), CCI y Estocástico.
Cuando el CCI es mayor que un nivel, el estocástico es mayor que un nivel y el precio es menor que la МА, entonces hay una compra.
La imagen 1 muestra el funcionamiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias, la imagen 2 muestra los resultados del probador de estrategias.
Fig. 1. Transacciones en el probador de estrategias con el Asesor Experto. La venta se realiza por encima de la МА, así se utiliza diferente desplazamiento de MA y precio.
Fig. 2. os resultados de la ejecución del Asesor Experto para el último año (2012) en EURUSD H1.
Parámetros
- Lots - lotes; cuando es 0, se usa el parámetro MaxrR.
- MaximumRisk - Riesgo (valor por defecto de Lots=0).
- StopLoss - Stop Loss en puntos, 0 - sin Stop Loss.
- TakeProfit - Take Profit en puntos, 0 - sin Take Profit.
- RevClose - Cierre de posición por la señal opuesta.
- MAPeriod - Periodo de la Media Móvil.
- MAMethod - Método de la Media Móvil.
- MAPrice - Precio de la Media Móvil.
- MAShift - Barra de la que se toma el valor de la Мedia Móvil para compararlo con el precio.
- PShift - Barra de la que se toma el valor del precio para compararlo con la Media Móvil.
- CCIPeriod - Periodo para el CCI.
- CCIPrice - Precio del CCI.
- CCIDiffer - Nivel de CCI (a ambos lados del 0 para una compra y una venta).
- CCIShift - Barra en la que se comprueba el CCI.
- StKPeriod - Periodo К del estocástico.
- StDPeriod - Periodo D del estocástico.
- StSPeriod - Periodo S del estocástico.
- StMethod - Método del estocástico.
- StPrice - Precio del estocástico.
- StShift - Barra en la que se comprueba el estocástico.
- StDiffer - Nivel de estocástico (a ambos lados de 50 para compra y una venta).
- CommonShift - Desplazamiento común (se añade a la variable de desplazamiento de todos los indicadores).
- MWMode - Coloca Stop Loss y Take Profit después de abrir la posición.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1161
