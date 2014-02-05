代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

20_200 expert_v4.2_AntS - MetaTrader 5EA

Dmitry Fedoseev | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2245
等级:
(31)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 AntS, 源链接 https://www.mql5.com/en/code/7891

它如何工作

如果价格上升, 买, 如果下降, 卖。当亏损, 手数必须增加。价格走势由两根位移为 t1 和 t2 的柱线 (开盘价) 判定, 如果差别大于 Delta_L (对于买) 和 Delta_S (对于卖), 则开仓。

下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。图例. 2 显示测试结果。


图例. 1. EA 测试交易。

 
图例. 2. EA 工作在上个月 (09.2012) EURUSD M15 的结果。

参数

  • t1 - 第一根柱线反转。
  • t2 - 第二根柱线反转。
  • Delta_L - 第一和第二根柱线的差价 (买)。
  • Delta_L - 第一和第二根柱线的差价 (卖)。
  • TakeProfit_L - 多仓止盈点数。
  • StopLoss_L - 多仓止损点数。
  • TakeProfit_S - 空头仓止盈点数。
  • StopLoss_L - 空头仓止损点数。
  • Lots - 初始仓位交易量, 当 AutoLot=false。
  • AutoLot - 按投入比例计算手数。
  • BigLotSize - 亏损之后的手数倍增系数。
  • OneMult - 手数的一次乘法。在亏损之后, EA 按仓位手数乘以倍增系数来赢利。如果失败, 则每开新仓都相乘。
  • TradeTime - 市场交易的入场小时
  • MaxOpenTime - 持仓的最大生存时间 (小时)。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1160

平均并发买卖 平均并发买卖

该 EA 的操作依均线原理。双向并发。买卖的交易量分别计算。交易量除以按照给定的"保存百分比"。它响应设置: "价格改变"

T3MA(MTC) T3MA(MTC)

该 EA 基于 T3MA-ALARM 指标

Kloss Kloss

该 EA 使用的指标诸如均线, CCI, 随机摆动

Smatf Smatf

该 EA 分析三个不同时间帧的多条均线