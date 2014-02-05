该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 AntS, 源链接 https://www.mql5.com/en/code/7891。

它如何工作

如果价格上升, 买, 如果下降, 卖。当亏损, 手数必须增加。价格走势由两根位移为 t1 和 t2 的柱线 (开盘价) 判定, 如果差别大于 Delta_L (对于买) 和 Delta_S (对于卖), 则开仓。

下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。图例. 2 显示测试结果。



图例. 1. EA 测试交易。



图例. 2. EA 工作在上个月 (09.2012) EURUSD M15 的结果。



参数