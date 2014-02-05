请观看如何免费下载自动交易
20_200 expert_v4.2_AntS - MetaTrader 5EA
该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 AntS, 源链接 https://www.mql5.com/en/code/7891。
它如何工作
如果价格上升, 买, 如果下降, 卖。当亏损, 手数必须增加。价格走势由两根位移为 t1 和 t2 的柱线 (开盘价) 判定, 如果差别大于 Delta_L (对于买) 和 Delta_S (对于卖), 则开仓。
下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。图例. 2 显示测试结果。
图例. 1. EA 测试交易。
图例. 2. EA 工作在上个月 (09.2012) EURUSD M15 的结果。
参数
- t1 - 第一根柱线反转。
- t2 - 第二根柱线反转。
- Delta_L - 第一和第二根柱线的差价 (买)。
- Delta_L - 第一和第二根柱线的差价 (卖)。
- TakeProfit_L - 多仓止盈点数。
- StopLoss_L - 多仓止损点数。
- TakeProfit_S - 空头仓止盈点数。
- StopLoss_L - 空头仓止损点数。
- Lots - 初始仓位交易量, 当 AutoLot=false。
- AutoLot - 按投入比例计算手数。
- BigLotSize - 亏损之后的手数倍增系数。
- OneMult - 手数的一次乘法。在亏损之后, EA 按仓位手数乘以倍增系数来赢利。如果失败, 则每开新仓都相乘。
- TradeTime - 市场交易的入场小时
- MaxOpenTime - 持仓的最大生存时间 (小时)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1160