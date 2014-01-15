CodeBaseSecciones
Balance of Power - indicador para MetaTrader 5

El indicador Balance of Power (BOP) fue descrito por Igor Livshin y mide la fuerza delos toros vs osos, estimando la posibilidad de cada uno de llevar el precio a un nivel extremo. El BOP oscila entre los valores -1 y +1.

Balance of Power

