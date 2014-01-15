Balance of Power

Asesor Experto con un análisis de precio muy sencillo en dos barras y con incremento de lotes tras una pérdida.

El Asesor Experto Exp_ColorBBCandles se basa en el indicador ColorBBCandles.

El Asesor Experto Exp_CoeffofLine_true se basa en el indicador CoeffofLine_true. La señal de compraventa se forma mientras la barra se cierra y el histograma avanza hacia el nivel cero.

El Asesor Experto Exp_CenterOfGravity está basado en el indicador CenterOfGravity. La señal se forma cuando la barra termina de cerrarse mientras el indicador se cruza con su línea de señal.