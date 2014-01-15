CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

20_200 expert_v4.2_AntS - expert para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1878
Avaliação:
(31)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é Formigas, Link para a fonte https://www.mql5.com/en/code/7891.

Como ele funciona

Se o preço sobe, ele indica uma compra, se ele cai, ele indica uma venda. Quando há uma perda, o lote deve ser aumentado. O movimento dos preços é determinado por duas barras com deslocamento t1 e t2 (preços de abertura), se a diferença de preços for maior do que Delta_L (para uma compra) e Delta_S (para uma venda), uma posição é aberta.

A imagem mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester. A Fig. 2 mostra os resultados do teste.


Fig. 1. Ordens do Expert Advisor no Strategy Tester

Fig. 2. Resultados do trabalho do Expert Advisor para o último mês (09.2012) no EURUSD M15

Parâmetros

  • t1 - Uma barra de reversão.
  • t2 - Segunda barra de reversão.
  • Delta_L - Diferença de preço da primeira e da segunda barra para uma posição de compra.
  • Delta_L - Diferença de preço da primeira e da segunda barra para uma posição de venda.
  • TakeProfit_L - Take Profit em pontos de uma compra.
  • StopLoss_L - Stop Loss em pontos de uma compra.
  • TakeProfit_S - Take Profit em pontos de uma venda.
  • StopLoss_L - Stop Loss em pontos de uma venda.
  • Lots - Volume da posição inicial quando AutoLot = false.
  • AutoLot - Entrada proporcional do lote.
  • BigLotSize - Coeficiente para multiplicar o lote após uma perda.
  • OneMult - A multiplicação do lote. Depois de uma perda o lote é multiplicado com o lote e o Expert Advisor abre posições para obter o lucro. Se for false, então cada nova posição de abertura é multiplicada.
  • Tradetime - Hora de entrada para no mercado de negociação.
  • MaxOpenTime - vida útil máxima da posição (em horas).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1160

MaTMFI MaTMFI

Esta é a versão lenta e suavizada do indicador True MFI.

Kloss Kloss

Expert Advisor usado em indicadores como a média móvel, CCI e Estocástico.

Exp_ColorBBCandles Exp_ColorBBCandles

O Expert Advisor Exp_ColorBBCandles se baseia nos sinais do indicador ColorBBCandles.

Balance of Power Balance of Power

O indicador equilíbrio de força (BOP) foi descrito por Igor Livshin e mede a força dos touros contra os ursos, avaliando a capacidade de cada um para empurrar o preço a um nível extremo.