O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é Formigas, Link para a fonte https://www.mql5.com/en/code/7891.

Como ele funciona

Se o preço sobe, ele indica uma compra, se ele cai, ele indica uma venda. Quando há uma perda, o lote deve ser aumentado. O movimento dos preços é determinado por duas barras com deslocamento t1 e t2 (preços de abertura), se a diferença de preços for maior do que Delta_L (para uma compra) e Delta_S (para uma venda), uma posição é aberta.

A imagem mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester. A Fig. 2 mostra os resultados do teste.



Fig. 1. Ordens do Expert Advisor no Strategy Tester

Fig. 2. Resultados do trabalho do Expert Advisor para o último mês (09.2012) no EURUSD M15

Parâmetros