20_200 expert_v4.2_AntS - expert para MetaTrader 5
Visualizações:
- 1878
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é Formigas, Link para a fonte https://www.mql5.com/en/code/7891.
Como ele funciona
Se o preço sobe, ele indica uma compra, se ele cai, ele indica uma venda. Quando há uma perda, o lote deve ser aumentado. O movimento dos preços é determinado por duas barras com deslocamento t1 e t2 (preços de abertura), se a diferença de preços for maior do que Delta_L (para uma compra) e Delta_S (para uma venda), uma posição é aberta.
A imagem mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester. A Fig. 2 mostra os resultados do teste.
Fig. 1. Ordens do Expert Advisor no Strategy Tester
Fig. 2. Resultados do trabalho do Expert Advisor para o último mês (09.2012) no EURUSD M15
Parâmetros
- t1 - Uma barra de reversão.
- t2 - Segunda barra de reversão.
- Delta_L - Diferença de preço da primeira e da segunda barra para uma posição de compra.
- Delta_L - Diferença de preço da primeira e da segunda barra para uma posição de venda.
- TakeProfit_L - Take Profit em pontos de uma compra.
- StopLoss_L - Stop Loss em pontos de uma compra.
- TakeProfit_S - Take Profit em pontos de uma venda.
- StopLoss_L - Stop Loss em pontos de uma venda.
- Lots - Volume da posição inicial quando AutoLot = false.
- AutoLot - Entrada proporcional do lote.
- BigLotSize - Coeficiente para multiplicar o lote após uma perda.
- OneMult - A multiplicação do lote. Depois de uma perda o lote é multiplicado com o lote e o Expert Advisor abre posições para obter o lucro. Se for false, então cada nova posição de abertura é multiplicada.
- Tradetime - Hora de entrada para no mercado de negociação.
- MaxOpenTime - vida útil máxima da posição (em horas).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1160
