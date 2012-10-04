Эксперт переписан с MQL4, автор AntS, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/7891.

Принцип работы

Цена растет - покупаем, падает - продаем. При убытке увеличиваем лот. Движение цены определяется по двум барам со смещением t1 и t2 (по ценам открытия), если разница цен больше Delta_L (для покупки) или Delta_S (продажи), открывается позиция.

На изображении 1 показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме, на изображении 2 - результаты в тестере.



Рис. 1. Сделки эксперта в тестере.



Рис. 2. Результат работы эксперта в тестере за последний месяц (09.2012) на EURUSD M15.



Параметры