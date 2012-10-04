Смотри, как бесплатно скачать роботов
20_200 expert_v4.2_AntS - эксперт для MetaTrader 5
- 9082
Эксперт переписан с MQL4, автор AntS, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/7891.
Принцип работы
Цена растет - покупаем, падает - продаем. При убытке увеличиваем лот. Движение цены определяется по двум барам со смещением t1 и t2 (по ценам открытия), если разница цен больше Delta_L (для покупки) или Delta_S (продажи), открывается позиция.
На изображении 1 показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме, на изображении 2 - результаты в тестере.
Рис. 1. Сделки эксперта в тестере.
Рис. 2. Результат работы эксперта в тестере за последний месяц (09.2012) на EURUSD M15.
Параметры
- t1 - Смещение одного бара.
- t2 - Смещение второго бара.
- Delta_L - Разница цен одного и второго баров для открытия длинной позиции (покупки).
- Delta_S - Разница цен одного и второго баров для открытия короткой позиции (продажи).
- TakeProfit_L - Тейкпрофит в пунктах длинной позиции.
- StopLoss_L - Стоплосс в пунктах длинной позиции.
- TakeProfit_S - Тейкпрофит в пунктах короткой позиции.
- StopLoss_S - Стоплосс в пунктах короткой позиции.
- Lots - Объем начальной позиции при AutoLot=false.
- AutoLot - Включение пропорционального лота.
- BigLotSize - Коэффициент умножения лота после убытка.
- OneMult - Одно умножение лота. После убытка лот умножается, с таким лотом эксперт открывает позиции до получения прибыли. При false выполняется умножение для каждой вновь открываемой позиции.
- TradeTime - Час входа в рынок.
- MaxOpenTime - Максимальное время существования позиции (в часах).
