Dieser Expert Advisor wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4. Der Autor ist AntS, Hier der Link zu dem Quellcode https://www.mql5.com/en/code/7891.

Wie er funktioniert:

Wenn der Kurs steigt, haben wir eine Kaufsituation und wenn der Kurs fällt haben wir eine Verkaufssituation Wenn die uns im Verlust befinden wird die Positionsgröße erhöht. Die Entwicklung der Kursbewegung wird bestimmt über zwei Bars mit der Verschiebung t1 und t2 (Open-Kurse), wenn die Differenz dieser Preise größer als Delta_L (Für Kauf) und Delta_S (Für Verkauf) ist, dann wird eine Position geöffnet.

Das Bild zeigt die Performance des Expert Advisors in dem Strategietester, Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse des Testers.



Abbildung 1. Transaktionen im Tester.</s0>



Abbildung 2. Das Ergebnis dieses Expert-Advisors für den letzten Monat (09.2012) mit EURUSD M15.



Parameter: