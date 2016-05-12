und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
20_200 expert_v4.2_AntS - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1065
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Expert Advisor wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4. Der Autor ist AntS, Hier der Link zu dem Quellcode https://www.mql5.com/en/code/7891.
Wie er funktioniert:
Wenn der Kurs steigt, haben wir eine Kaufsituation und wenn der Kurs fällt haben wir eine Verkaufssituation Wenn die uns im Verlust befinden wird die Positionsgröße erhöht. Die Entwicklung der Kursbewegung wird bestimmt über zwei Bars mit der Verschiebung t1 und t2 (Open-Kurse), wenn die Differenz dieser Preise größer als Delta_L (Für Kauf) und Delta_S (Für Verkauf) ist, dann wird eine Position geöffnet.
Das Bild zeigt die Performance des Expert Advisors in dem Strategietester, Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse des Testers.
Abbildung 1. Transaktionen im Tester.</s0>
Abbildung 2. Das Ergebnis dieses Expert-Advisors für den letzten Monat (09.2012) mit EURUSD M15.
Parameter:
- t1 - Ersatz der ersten Bar.
- t2 - Versatz der zweiten Bar.
- Delta_L - Der Preisunterschied zwischen der ersten und der zweiten Bar für einen Kauf.
- Delta_L - Der Preisunterschied zwischen der ersten und der zweiten Bar für ein und Verkauf.
- TakeProfit_L - Take Profit in Punkten für einen Kauf.
- StopLoss_L - Stop Loss in Punkten für einen Kauf.
- TakeProfit_S - Take Profit in Punkten für ein und Verkauf.
- StopLoss_L - Stop Loss in Punkten für einen Verkauf.
- Lots - Anfängliche Positionsgröße wenn AutoLot=false.
- AutoLot - Proportionale Lot-Eingabe.
- BigLotSize - Koeffizient für das multiplizieren der Positionsgröße nach einem Verlust.
- OneMult - Eine Multiplikation von einem Lot. Nach einem Verlust wird die Positionsgröße multipliziert und der Expert Advisor versucht somit eine Position in den Profit zu bringen. Solange dieses fehlschlägt, wird jede weitere Positionsgröße multipliziert.
- TradeTime - Die Stunde für den Einstieg in der Markt.
- MaxOpenTime - Die maximale Haltezeit einer Position (in Stunden).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1160
Der Exp_2MoHLC basiert auf den Signalen des 2MoHLC_ IndikatorsExp_2pbIdealMA
Der Exp_2pbIdealMA Indikator basiert auf der Schneidung von zwei gleitenden Durchschnitten. Es wird ein Handelssignal generiert wenn eine Bar schläft und es einen Schnitt des schnellen 2pbIdeal1MA gleitenden Durchschnitts mit dem langsamen 2pbIdeal3MA gleitenden Durchschnitts gibt