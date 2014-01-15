Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_ColorBBCandles - Asesor Experto para MetaTrader 5
Visualizaciones:
1003
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
El Asesor Experto Exp_ColorBBCandles se basa en el indicador ColorBBCandles.
La señal de compraventa se produce durante el cierre de la barra, si dicha barra está pintada con el color de la tendencia, pero antes de que la barra se pinte o se pinte con el color de la tendencia opuesta.
Fig. 1. Historial de las operaciones
Resultados de las pruebas en 2011 sobre EURCHF H4:
Fig. 2. Gráfico con los resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1152
