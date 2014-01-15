CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_ColorBBCandles - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1003
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
exp_colorbbcandles.mq5 (7 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ver
\MQL5\Indicators\
ColorBBCandles.mq5 (16.77 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El Asesor Experto Exp_ColorBBCandles se basa en el indicador ColorBBCandles.

La señal de compraventa se produce durante el cierre de la barra, si dicha barra está pintada con el color de la tendencia, pero antes de que la barra se pinte o se pinte con el color de la tendencia opuesta.

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Fig. 1. Historial de las operaciones

 Resultados de las pruebas en 2011 sobre EURCHF H4:

Fig. 2. Resultados de las pruebas

Fig. 2. Gráfico con los resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1152

20_200 expert_v4.2_AntS 20_200 expert_v4.2_AntS

Asesor Experto con un análisis de precio muy sencillo en dos barras y con incremento de lotes tras una pérdida.

MaTMFI MaTMFI

Versión lenta y suavizada del indicador True MFI.

Balance of Power Balance of Power

El indicador Balance of Power (BOP) fue descrito por Igor Livshin y mide la fuerza delos toros vs osos, estimando la posibilidad de cada uno de llevar el precio a un nivel extremo.

Exp_CoeffofLine_true Exp_CoeffofLine_true

El Asesor Experto Exp_CoeffofLine_true se basa en el indicador CoeffofLine_true. La señal de compraventa se forma mientras la barra se cierra y el histograma avanza hacia el nivel cero.