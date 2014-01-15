El Asesor Experto Exp_ColorBBCandles se basa en el indicador ColorBBCandles.

La señal de compraventa se produce durante el cierre de la barra, si dicha barra está pintada con el color de la tendencia, pero antes de que la barra se pinte o se pinte con el color de la tendencia opuesta.

Fig. 1. Historial de las operaciones

Resultados de las pruebas en 2011 sobre EURCHF H4:

Fig. 2. Gráfico con los resultados de las pruebas