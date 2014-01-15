Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MaTMFI - indicador para MetaTrader 5
- 977
VladMsk
Versión lenta y suavizada del indicador True MFI.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh. Esta clase se describe a fondo en el artículo "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el Code Base el 15-06-2010.
Fig.1 El indicador MaTMFI
