VladMsk

Versión lenta y suavizada del indicador True MFI.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh. Esta clase se describe a fondo en el artículo "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el Code Base el 15-06-2010.

Fig.1 El indicador MaTMFI