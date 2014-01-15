CodeBaseSecciones
Indicadores

MaTMFI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
matmfi.mq5 (11.53 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
Autor:

VladMsk

Versión lenta y suavizada del indicador True MFI.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh. Esta clase se describe a fondo en el artículo "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el Code Base el 15-06-2010.

Fig.1 El indicador MaTMFI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1155

