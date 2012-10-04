Ставь лайки и следи за новостями
MaTMFI - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 2407
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
VladMsk
Сглаженная и более медленная версия индикатора True MFI.
Файл индикатора использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 15.06.2010.
Рис.1 Индикатор MaTMFI
