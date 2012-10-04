CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MaTMFI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2407
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
matmfi.mq5 (11.36 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

VladMsk

Сглаженная и более медленная версия индикатора True MFI.

Файл индикатора использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 15.06.2010.

Рис.1 Индикатор MaTMFI

Рис.1 Индикатор MaTMFI

Exp_ColorBBCandles Exp_ColorBBCandles

Эксперт Exp_ColorBBCandles построен на основе индикатора ColorBBCandles.

Exp_CenterOfGravity Exp_CenterOfGravity

Эксперт Exp_CenterOfGravity построен на основе индикатора CenterOfGravity. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение индикатора с его сигнальной линией.

20_200 expert_v4.2_AntS 20_200 expert_v4.2_AntS

Эксперт с очень простым анализом цены - по двум барам и с увеличением лота после убытка

2MoHLC 2MoHLC

две линии – середины каналов, образованных максимумами и минимумами за разные периоды представленые в виде облака