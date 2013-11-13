真实作者:

VladMsk

此为平滑与慢速的真实 MFI 指标版本。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 类库中的类。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 15.06.2010.

图例.1 MaTMFI 指标