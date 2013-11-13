代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

MaTMFI - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1526
等级:
(19)
已发布:
已更新:
matmfi.mq5 (18.45 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

VladMsk

此为平滑与慢速的真实 MFI 指标版本。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 类库中的类。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 15.06.2010.

图例.1 MaTMFI 指标

图例.1 MaTMFI 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1155

真实 MFI (替代标准 MFI) 真实 MFI (替代标准 MFI)

价格上涨或下跌之前往往交易活跃度增加。真实 MFI 指标试图利用这个事实。

Exp_ColorBBCandles Exp_ColorBBCandles

此 Exp_ColorBBCandles 自动交易程序是基于 ColorBBCandles 指标。

2pbIdealXOSMA 2pbIdealXOSMA

此 2pbIdealXOSMA 指标呈现 MACD 柱状线，基于 2pbIdeal1MA 和 2pbIdeal3MA 指标。

Exp_2pbIdealXOSMA Exp_2pbIdealXOSMA

此 Exp_2pbIdealXOSMA 自动交易程序是基于 2pbIdealXOSMA 指标。