Autor real:

Ilya Filatov

Dos líneas que son los promedios de los canales creados por los valores Alto y Bajo de los precios para los diferentes periodos que aparecen como nubes. Dos buferes del indicador y dos lineas del indicador se añaden en el indicador 2MoHLC_.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com el 24.06.2010.

Fig.1 El indicador 2MoHLC