2MoHLC - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1390
(17)
Ilya Filatov

Dos líneas que son los promedios de los canales creados por los valores Alto y Bajo de los precios para los diferentes periodos que aparecen como nubes. Dos buferes del indicador y dos lineas del indicador se añaden en el indicador 2MoHLC_.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com el 24.06.2010. 

Fig.1 El indicador 2MoHLC

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1153

