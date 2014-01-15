Participe de nossa página de fãs
MaTMFI - indicador para MetaTrader 5
- 1388
Autor real:
VladMsk
Esta é a versão lenta e suavizada do indicador True MFI.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 15.06.2010.
Fig.1 Indicador MaTMFI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1155
