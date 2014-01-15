CodeBaseSeções
MaTMFI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
matmfi.mq5 (11.53 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB)
Autor real:

VladMsk

Esta é a versão lenta e suavizada do indicador True MFI.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 15.06.2010.

Fig.1 Indicador MaTMFI

Fig.1 Indicador MaTMFI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1155

