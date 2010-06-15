Описание:



"Стандартный" MFI для расчёта использует цену. Как результат — практически всегда совпадает с RSI, что делает MFI редко используемым.

В TMFI цена использована для определения направления движения, а для расчёта величины движения используются объёмы.



Как и у большинства индикаторов, точность возрастает с увеличением таймфрейма.

Непрерывного профита Вам!

TMFI-M - для главного графика.

TMFI-3 - Сглаженная (и более медленная) версия TMFI



Картинка:


