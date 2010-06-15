Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TMFI – True MFI. Альтернатива стандартному MFI - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5831
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
"Стандартный" MFI для расчёта использует цену. Как результат — практически всегда совпадает с RSI, что делает MFI редко используемым.
В TMFI цена использована для определения направления движения, а для расчёта величины движения используются объёмы.
Как и у большинства индикаторов, точность возрастает с увеличением таймфрейма.
Непрерывного профита Вам!
TMFI-M - для главного графика.
TMFI-3 - Сглаженная (и более медленная) версия TMFI
Картинка:
По сравнению со «стандарным» RVI изменены коэффициенты расчёта и введён учёт потока цен. Как результат реже запаздывает.RBVI
Индикатор RBVI (Индекс относительной активности брокеров) учитывает поток цен и волатильность (изменчивость) рынка.
Библиотека генетического алгоритма.Импульсная система
Окрашивает бары в красный зеленый иголубой цвет