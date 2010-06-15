CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TMFI – True MFI. Альтернатива стандартному MFI - индикатор для MetaTrader 4

Vladislav Eremeev
Просмотров:
5831
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

"Стандартный" MFI для расчёта использует цену. Как результат — практически всегда совпадает с RSI, что делает MFI редко используемым.

В TMFI цена использована для определения направления движения, а для расчёта величины движения используются объёмы.

Как и у большинства индикаторов, точность возрастает с увеличением таймфрейма.

Непрерывного профита Вам!

TMFI-M - для главного графика.

TMFI-3 - Сглаженная (и более медленная) версия TMFI

Картинка:

TRVI – True RVI - Индекс относительной силы (живости) рынка TRVI – True RVI - Индекс относительной силы (живости) рынка

По сравнению со «стандарным» RVI изменены коэффициенты расчёта и введён учёт потока цен. Как результат реже запаздывает.

RBVI RBVI

Индикатор RBVI (Индекс относительной активности брокеров) учитывает поток цен и волатильность (изменчивость) рынка.

JQS UGAlib JQS UGAlib

Библиотека генетического алгоритма.

Импульсная система Импульсная система

Окрашивает бары в красный зеленый иголубой цвет