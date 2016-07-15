実際の著者：

VladMsk

True MFI 指標の平滑化された低速バージョン。

この指標のファイルはSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。

この指標は初めにMQL4で実装され2010年6月15日にコードベースで公開されました。

図1 MaTMFI 指標