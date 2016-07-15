コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MaTMFI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
837
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
matmfi.mq5 (11.53 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

VladMsk

True MFI 指標の平滑化された低速バージョン。

この指標のファイルはSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。

この指標は初めにMQL4で実装され2010年6月15日にコードベースで公開されました。

図1 MaTMFI 指標

図1 MaTMFI 指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1155

True MFI （標準MFIへの代替） True MFI （標準MFIへの代替）

多くの場合、価格の上昇や下降には取引の活性の増加が先行します。True MFI 指標はこの事実を使用しようとします。

2MoHLC 2MoHLC

2本の線は、クラウドとして表示された異なる時間軸での高値と安値で作成されたチャネルの平均です。

Averager on BUY and SELL simultaneously（売買の同時平均） Averager on BUY and SELL simultaneously（売買の同時平均）

このエキスパートアドバイザーは、移動平均の原理で動作します。両方向に同時に。取引量は売買で別々に算出されます。受けとられた取引量を与えられた「保存割合」に従って分割します。これは「change the price（価格を変更）」設定に対応します。

True RVI - 市場の相対力指数（にぎわい） True RVI - 市場の相対力指数（にぎわい）

取引量を考慮する標準RVI指標の代替品。