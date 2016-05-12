und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MaTMFI - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 826
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der wirkliche Urheber:
VladMsk
Eine geglättete und langsamere Version des True MFI Indikators.
Dieser Indikator verwendet die Klassenbibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Der Umgang mit Klassen wurde ausführlich in dem Artikel "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers" beschrieben..
Dieser Indikator wurde zunächst in MQL4 implementiert und anschließend am 15.06 2010 im Code Base veröffentlicht.
Abbildung 1. Der MaTMFI Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1155
Fallenden und steigenden Kursen geht meistens eine erhöhte Handelsaktivität voraus. Der True MFI Indikator versucht diesen Fakt zu verwenden.2MoHLC
Zwei Linien bilden einen gemittelten Kanal welche über die Hoch- und Tief-Kurse von unterschiedlichen Perioden berechnet und als Wolken dargestellt werden.
Dieser Expert Advisor arbeitet nach dem Prinzip der gleitenden Durchschnitte. Er arbeitet gleichzeitig in beide Richtungen. Die Positionsgröße für Kauf- und Verkaufs-Positionen wird separat berechnet. Das Volumen wird in Übereinstimmung mit den angegebenen "save percentage" geteilt. Es reagiert auf die Einstellung: "den Preis ändern (change the price)"True RVI - Relative Strength Index (liveliness) of market
Ein alternativer Ersatz für den Standard RVI, der das Volumen des Handels berücksichtigt