MaTMFI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
826
(19)
matmfi.mq5 (11.53 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB)
Der wirkliche Urheber:

VladMsk

Eine geglättete und langsamere Version des True MFI Indikators.

Dieser Indikator verwendet die Klassenbibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Der Umgang mit Klassen wurde ausführlich in dem Artikel "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers" beschrieben..

Dieser Indikator wurde zunächst in MQL4 implementiert und anschließend am 15.06 2010 im Code Base veröffentlicht.

Abbildung 1 The MaTMFI indicator

Abbildung 1. Der MaTMFI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1155

Fallenden und steigenden Kursen geht meistens eine erhöhte Handelsaktivität voraus. Der True MFI Indikator versucht diesen Fakt zu verwenden.

Zwei Linien bilden einen gemittelten Kanal welche über die Hoch- und Tief-Kurse von unterschiedlichen Perioden berechnet und als Wolken dargestellt werden.

Dieser Expert Advisor arbeitet nach dem Prinzip der gleitenden Durchschnitte. Er arbeitet gleichzeitig in beide Richtungen. Die Positionsgröße für Kauf- und Verkaufs-Positionen wird separat berechnet. Das Volumen wird in Übereinstimmung mit den angegebenen "save percentage" geteilt. Es reagiert auf die Einstellung: "den Preis ändern (change the price)"

Ein alternativer Ersatz für den Standard RVI, der das Volumen des Handels berücksichtigt