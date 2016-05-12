Der wirkliche Urheber:

VladMsk

Eine geglättete und langsamere Version des True MFI Indikators.

Dieser Indikator verwendet die Klassenbibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Der Umgang mit Klassen wurde ausführlich in dem Artikel "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers" beschrieben..

Dieser Indikator wurde zunächst in MQL4 implementiert und anschließend am 15.06 2010 im Code Base veröffentlicht.

Abbildung 1. Der MaTMFI Indikator