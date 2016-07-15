コードベースセクション
2MoHLC - MetaTrader 5のためのインディケータ

2本の線は、クラウドとして表示された異なる時間軸での高値と安値で作成されたチャネルの平均です。指標の視覚的な描画のために、2MoHLC_指標に2つの指標バッファと2つのラインが追加されました。

この指標は元々MQL4で実装され2010年6月24日にmql4.comでのコードベースで公開されました。 

図1 2MoHLC指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1153

Exp_ColorBBCandles Exp_ColorBBCandles

ColorBBCandles指標に基づいたExp_ColorBBCandlesエキスパートアドバイザー。

Exp_CoeffofLine_true Exp_CoeffofLine_true

CoeffofLine_true指標に基づいたExp_CoeffofLine_trueエキスパートアドバイザー。ヒストグラムがゼロレベルをブレークスルーした場合、取引を実行するためのシグナルはバーが閉じるときに形成されます。

True MFI （標準MFIへの代替） True MFI （標準MFIへの代替）

多くの場合、価格の上昇や下降には取引の活性の増加が先行します。True MFI 指標はこの事実を使用しようとします。

MaTMFI MaTMFI

True MFI 指標の平滑化された低速バージョン。