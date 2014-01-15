Pon "Me gusta" y sigue las noticias
True MFI (MFI Verdadero, Alternativa al MFI estándar) - indicador para MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
Un incremento en la actividad de la negociación suele preceder un aumento o una disminución en el precio. El indicador True MFI intenta aprovechar este hecho. El MFI estándar utiliza el precio para realizar los cálculos, y, como resultado, coincide prácticamente con el RSI, lo que hace que el MFI se utilice rara vez. En cambio, el indicador TMFI utiliza el precio para definir la dirección del movimiento, y la cantidad de movimiento se calcula con el volumen. Como sucede con la mayoría de los indicadores, la rapidez aumenta si el marco temporal también se incrementa.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh. Esta clase se describe detalladamente en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el Code Base el 15-06-2010.
Fig.1 El indicador True MFI
