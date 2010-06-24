CodeBaseРазделы
Индикаторы

(M) 2 Medians of High-Low Channels - индикатор для MetaTrader 4

Monster
Просмотров:
8217
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Зелёная линия – это середина канала с периодом p1 (на картинке 24), красная линия – середина канала с периодом p2 (на картинке 48).


