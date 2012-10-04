CodeBaseРазделы
Индикаторы

2MoHLC - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Ilya Filatov

две линии – середины каналов, образованных максимумами и минимумами за разные периоды представленые в виде облака. В индикатор 2MoHLC_ добавлено ещё два индикаторных буфера и две индикаторных линии для более наглядной отрисовки индикатора.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 24.06.2010. 

Рис.1 Индикатор 2MoHLC

