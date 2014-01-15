Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Smatf - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1400
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El Asesor Experto se ha reescrito desde MQL4, el autor es zotkindm, enlace al código fuente https://www.mql5.com/en/code/8004.
Cómo funciona
El Asesor Experto analiza muchas Medias Móviles de varios marcos de tiempo (5 Medias Móviles en 3 marcos de tiempo) y los indicadores AC (2 en 2 marcos de tiempo). La potencia de la señal se calcula por el estado de indicadores (máximo o mínimo), las señales de entrada se pueden generar sobre todas las señales o sólo sobre la señal máximo.
La imagen 1 muestra el funcionamiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias, la imagen 2 muestra los resultados del probador de estrategias.
Fig. 1. Transacciones en el probador de estrategias con el Asesor Experto.
Fig. 2. Resultados del Asesor Experto para el último mes (09.2012) en EURUSD M15.
Parámetros
- TF1, TF2, TF3 - Marcos de tiempo.
- maTrendPeriodv_1, maTrendPeriodv_2, maTrendPeriodv_3, maTrendPeriodv_4, maTrendPeriodv_5 - Periodos para la Media Móvil.
- Shift - Barra en la que los indicadores son chequeados: 0 - barra en formación, 1 - primera barra formada.
- OpenLevel - Nivel de apertura es 0 (todas las señales) o 1 (sólo sobre la señal máximo).
- CloseLevel - Nivel de cierre es 0 o 1, 2 - sin nivel de cierre.
- Lots - Lotes.
- StopLoss - Stop Loss en puntos, 0 - sin Stop Loss.
- TakeProfit - Take Profit en puntos, 0 - sin Take Profit.
- Trailing - Nivel de Trailing stop; cuando el valor es 0, se desactiva el trailing stop.
