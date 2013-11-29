请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Ilya Filatov
根据不同周期的最高价和最低价显示为云, 进行通道平均后形成两条线为了绘制2MoHLC_ indicator 指标, 我们增加了两个指标缓冲区和两条指标线.
该指标是于2010年6月24日首先由MQL4实现并发布于mql4.com 代码库的.
图1 2MoHLC 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1153
Gator_HTF
在低时间框架上显示绘制于高时间框架的比尔.威廉姆斯的加多摆动指标(Gator Oscillator)AO_HTF
在低时间框架中显示高时间框架中绘制的比尔.威廉姆斯的动量振荡指标 (Awesome oscillator)
真实 RVI - 市场的相对强弱指数 (活跃程度)
标准 RVI 指标的可选替代, 同时考虑到了交易量VFractals
VFractals 指标标记分形水平, 当一个柱的交易量大于其前三个柱的平均交易量时产生分形