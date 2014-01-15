CodeBaseSeções
2MoHLC - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Ilya Filatov

Duas linhas que formam um canal médio a partir dos valores dos preços de máxima e mínima para diferentes períodos apresentados na forma de nuvens. Dois buffers do indicador e duas linhas do indicador são adicionados ao indicador 2MoHLC_ para desenhá-lo de forma mais intuitiva.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 24.06.2010. 

Fig.1 Indicador 2MoHLC

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1153

