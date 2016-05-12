Der wirkliche Urheber:

Ilya Filatov

Zwei Linien bilden einen gemittelten Kanal welche über die Hoch- und Tief-Kurse von unterschiedlichen Perioden berechnet und als Wolken dargestellt werden. Für die visuelle Darstellung dieses Indikators wurden zwei Indikator-Speicher und zwei Indikator-Linien zu dem 2MoHLC Indikator hinzugefügt.

Dieser Indikator wurde zunächst in MQL4 implementiert und am 24.06 2010 im CodeBase на mql4.com veröffentlicht.

Abbildung 1. Der 2MoHLC Indikator