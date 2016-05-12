CodeBaseKategorien
2MoHLC - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der wirkliche Urheber:

Ilya Filatov

Zwei Linien bilden einen gemittelten Kanal welche über die Hoch- und Tief-Kurse von unterschiedlichen Perioden berechnet und als Wolken dargestellt werden. Für die visuelle Darstellung dieses Indikators wurden zwei Indikator-Speicher und zwei Indikator-Linien zu dem 2MoHLC Indikator hinzugefügt.

Dieser Indikator wurde zunächst in MQL4 implementiert und am 24.06 2010 im CodeBase на mql4.com veröffentlicht. 

Abbildung 1. Der 2MoHLC Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1153

