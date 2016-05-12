CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_ColorBBCandles - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
779
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
exp_colorbbcandles.mq5 (7 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
ColorBBCandles.mq5 (16.77 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Exp_ColorBBCandles Expert Advisor basiert auf dem ColorBBCandles Indikator.

Es wird ein Handelssignal erzeugt, wenn eine Bar schließt und die Kerze in einer Trendfarbe dargestellt wird, aber vorher muss die Kerze eine andere Farbe gehabt haben.

Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle

Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem Chart

 Testergebnisse für 2011 mit EURCHF H4:

Abbildung 2. Die Charts der Testergebnisse

Abbildung 2. Chart mit Testergebnissen

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1152

Exp_CoeffofLine_true Exp_CoeffofLine_true

Der Exp_CoeffofLine_true Expert Advisor basiert auf dem CoeffofLine_true Indikator. Ein Handelssignal wird dann generiert, wenn eine Bar schließt und das Histogramm den Null Level schneidet.

T3MA(MTC) T3MA(MTC)

Ein Expert Advisor basierend auf dem T3MA-ALARM Indikator

2MoHLC 2MoHLC

Zwei Linien bilden einen gemittelten Kanal welche über die Hoch- und Tief-Kurse von unterschiedlichen Perioden berechnet und als Wolken dargestellt werden.

True MFI (Alternative to the standard MFI) True MFI (Alternative to the standard MFI)

Fallenden und steigenden Kursen geht meistens eine erhöhte Handelsaktivität voraus. Der True MFI Indikator versucht diesen Fakt zu verwenden.