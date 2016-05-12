und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Exp_ColorBBCandles Expert Advisor basiert auf dem ColorBBCandles Indikator.
Es wird ein Handelssignal erzeugt, wenn eine Bar schließt und die Kerze in einer Trendfarbe dargestellt wird, aber vorher muss die Kerze eine andere Farbe gehabt haben.
Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem Chart
Testergebnisse für 2011 mit EURCHF H4:
Abbildung 2. Chart mit Testergebnissen
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1152
