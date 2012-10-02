CodeBaseРазделы
Exp_ColorBBCandles - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2679
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Эксперт Exp_ColorBBCandles построен на основе индикатора ColorBBCandles.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если свечка окрасилась в трендовый цвет, а до этого окраска свечки отсутствовала или она была цвета противоположного тренда.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на EURCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

