Эксперт Exp_ColorBBCandles построен на основе индикатора ColorBBCandles.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если свечка окрасилась в трендовый цвет, а до этого окраска свечки отсутствовала или она была цвета противоположного тренда.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на EURCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования