Exp_ColorBBCandles - эксперт для MetaTrader 5
- 2679
Эксперт Exp_ColorBBCandles построен на основе индикатора ColorBBCandles.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если свечка окрасилась в трендовый цвет, а до этого окраска свечки отсутствовала или она была цвета противоположного тренда.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на EURCHF H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Эксперт Exp_CenterOfGravity построен на основе индикатора CenterOfGravity. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение индикатора с его сигнальной линией.Exp_CoeffofLine_true
Эксперт Exp_CoeffofLine_true построен на основе индикатора CoeffofLine_true. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой гистограммой её нулевого уровня.
Сглаженная и более медленная версия индикатора True MFI.20_200 expert_v4.2_AntS
Эксперт с очень простым анализом цены - по двум барам и с увеличением лота после убытка