此 Exp_CenterOfGravity 自动交易程序是基于 CenterOfGravity 指标。当指标与信号线交叉时，一个交易信号会在柱线收盘时产生。

一个标准版的 OSMA 指标，可以选择与图表时间帧不同的固定时间帧，平均算法也可改变。