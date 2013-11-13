代码库部分
EA

Exp_ColorBBCandles - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
1353
(16)
exp_colorbbcandles.mq5 (12.11 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (115.25 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
ColorBBCandles.mq5 (16.77 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
此 Exp_ColorBBCandles 动交易程序是基于 ColorBBCandles 指标。

当蜡烛线以趋势颜色着色时，且之前无色或是反向趋势颜色时，一个交易信号会在柱线收盘时产生。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

测试结果 从 2011 品种 EURCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1152

