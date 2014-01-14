Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Trend power and direction indicator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2144
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Este indicador pinta las velas de diferentes colores en función de la potencia y dirección de la tendencia.
El indicador se basa en cinco Bandas de Bollinger simétricas, con valores de desviación diferentes en los parámetros de entrada. La rotura del canal con un gran valor de desviación se muestra con velas de un color más brillante. Los tonos de color verde se utilizan para el mercado al alza, mientras que los tonos de color marrón están destinados para el mercado a la baja.
Se utilizan cinco niveles de desviación y diez colores para mostrar la tendencia. Si no se pasa el nivel de desviación más débil, las velas no se colorean y conservan el aspecto habitual.
El indicador usa la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include). El uso de estas clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".
