CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_CoeffofLine_true - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1030
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ver
\MQL5\Indicators\
colorcoeffofline_true.mq5 (6.41 KB) ver
exp_coeffofline_true.mq5 (5.71 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El Asesor Experto Exp_CoeffofLine_true se basa en el indicador CoeffofLine_true. La señal de compraventa se forma mientras la barra se cierra y el histograma avanza hacia el nivel cero.

El archivo compilado CoeffofLine_true.ex5 se tiene que poner en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit. 

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

 Resultados de las pruebas en 2011 para AUDUSD H4:

Fig. 2. Resultados de las pruebas

Fig. 2. Resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1151

Balance of Power Balance of Power

El indicador Balance of Power (BOP) fue descrito por Igor Livshin y mide la fuerza delos toros vs osos, estimando la posibilidad de cada uno de llevar el precio a un nivel extremo.

Exp_ColorBBCandles Exp_ColorBBCandles

El Asesor Experto Exp_ColorBBCandles se basa en el indicador ColorBBCandles.

Exp_CenterOfGravity Exp_CenterOfGravity

El Asesor Experto Exp_CenterOfGravity está basado en el indicador CenterOfGravity. La señal se forma cuando la barra termina de cerrarse mientras el indicador se cruza con su línea de señal.

Promediador sobre compra y venta simultáneamente Promediador sobre compra y venta simultáneamente

El Asesor Experto opera con el principio de Media Móvil. Simultáneamente en ambas direcciones. El volumen para la compra y la venta se calculan separadamente. Divide el volumen recibido de acuerdo con el dado "porcentaje de ahorro". Responde al ajuste: "modifica el precio".