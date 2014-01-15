Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_CoeffofLine_true - Asesor Experto para MetaTrader 5
El Asesor Experto Exp_CoeffofLine_true se basa en el indicador CoeffofLine_true. La señal de compraventa se forma mientras la barra se cierra y el histograma avanza hacia el nivel cero.
El archivo compilado CoeffofLine_true.ex5 se tiene que poner en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemploResultados de las pruebas en 2011 para AUDUSD H4:
Fig. 2. Resultados de las pruebas
