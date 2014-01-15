CodeBaseSeções
Exp_ColorBBCandles - expert para MetaTrader 5

O Expert Advisor Exp_ColorBBCandles se baseia nos sinais do indicador ColorBBCandles.

Um sinal para negociação é formado após o fechamento da barra e se a vela está colorida com a cor da tendência, mas antes a vela necessita estar sem cor ou possuir a cor da tendência oposta.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

 Resultados do teste para o par EURCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1152

