Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_ColorBBCandles - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1501
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor Exp_ColorBBCandles se baseia nos sinais do indicador ColorBBCandles.
Um sinal para negociação é formado após o fechamento da barra e se a vela está colorida com a cor da tendência, mas antes a vela necessita estar sem cor ou possuir a cor da tendência oposta.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par EURCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1152
Expert Advisor que analisa o preço de duas barras de forma muito simples e com um mecanismo de aumento do lote após uma perda.MaTMFI
Esta é a versão lenta e suavizada do indicador True MFI.
O indicador equilíbrio de força (BOP) foi descrito por Igor Livshin e mede a força dos touros contra os ursos, avaliando a capacidade de cada um para empurrar o preço a um nível extremo.Exp_CoeffofLine_true
O Expert Advisor Exp_CoeffofLine_true se baseia no indicador CoeffofLine_true. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando o histograma rompe o nível zero.