コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_ColorBBCandles - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
815
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
exp_colorbbcandles.mq5 (7 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
ColorBBCandles.mq5 (16.77 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ColorBBCandles指標に基づいたExp_ColorBBCandlesエキスパートアドバイザー。

取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに、前は無色だったか反対トレンドの色だったローソク足がトレンドの色である場合に形成されます。

図1　チャート上の取引履歴のインスタンス。

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス。

 H4での2011のEURCHFの検証結果：

図2　 検証結果のチャート

図2　 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1152

Exp_CoeffofLine_true Exp_CoeffofLine_true

CoeffofLine_true指標に基づいたExp_CoeffofLine_trueエキスパートアドバイザー。ヒストグラムがゼロレベルをブレークスルーした場合、取引を実行するためのシグナルはバーが閉じるときに形成されます。

T3MA(MTC) T3MA(MTC)

T3MA-ALARM指標のエキスパートアドバイザー。

2MoHLC 2MoHLC

2本の線は、クラウドとして表示された異なる時間軸での高値と安値で作成されたチャネルの平均です。

True MFI （標準MFIへの代替） True MFI （標準MFIへの代替）

多くの場合、価格の上昇や下降には取引の活性の増加が先行します。True MFI 指標はこの事実を使用しようとします。