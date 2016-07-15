無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_ColorBBCandles - MetaTrader 5のためのエキスパート
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
ColorBBCandles指標に基づいたExp_ColorBBCandlesエキスパートアドバイザー。
取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに、前は無色だったか反対トレンドの色だったローソク足がトレンドの色である場合に形成されます。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のEURCHFの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1152
