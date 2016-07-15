ColorBBCandles指標に基づいたExp_ColorBBCandlesエキスパートアドバイザー。

取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに、前は無色だったか反対トレンドの色だったローソク足がトレンドの色である場合に形成されます。

図1 チャートでの取引履歴のインスタンス。

H4での2011のEURCHFの検証結果：

図2 検証結果のチャート