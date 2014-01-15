CodeBaseSecciones
T3MA(MTC) - Asesor Experto para MetaTrader 5

El Asesor Experto se ha reescrito desde MQL4, el autor es SAW, enlace al código fuente https://www.mql5.com/en/code/7904.

Cómo funciona

El Asesor Experto opera en las señales del indicador T3MA-ALARM.

La imagen muestra el funcionamiento del Asesor Experto en el modo visual del probador de estrategias.

 

Parámetros

  • Lots - Lotes.
  • StopLoss - Stop Loss en puntos, 0 - sin Stop Loss.
  • TakeProfit - Take Profit en puntos, 0 - sin Take Profit.
  • Shift - Barra en la que los indicadores son chequeados: 0 - barra en formación, 1 - primera barra formada.
  • RevClose - Cierre de posición por la señal opuesta.
  • MAPeriod - Periodo de la MA.
  • MAShift - Desplazamiento de la MA.
  • MAMethod - Método de la MA.
  • MAPrice - Precio de la MA.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1150

