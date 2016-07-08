このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はSAWでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/7904です。

動作法

このエキスパートアドバイザーはT3MA-ALARM指標のシグナルで動作します。

画像は、ストラテジーテスターのビジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの性能を示しています。

パラメータ