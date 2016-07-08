コードベースセクション
T3MA(MTC) - MetaTrader 5のためのエキスパート

このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はSAWでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/7904です。

動作法

このエキスパートアドバイザーはT3MA-ALARM指標のシグナルで動作します。

画像は、ストラテジーテスターのビジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの性能を示しています。

 

パラメータ

  • Lots - ロット
  • StopLoss - ポイントでの決済逆指値で0の場合はなし
  • TakeProfit - ポイントでの決済指値で0の場合はなし
  • Shift - 指標値がチェックされているバー：0 - 新形成バー、1 - 完了した最初のバー
  • RevClose - 反対側のシグナルでポジションを決済する
  • MAPeriod - MA期間  
  • MAShift - MAのシフト
  • MAMethod - MAの手法
  • MAPrice - MAの価格

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1150

