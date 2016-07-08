無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このエキスパートアドバイザーはMQL4から書き直されました。著者はSAWでソースへのリンクはhttps://www.mql5.com/ja/code/7904です。
動作法
このエキスパートアドバイザーはT3MA-ALARM指標のシグナルで動作します。
画像は、ストラテジーテスターのビジュアルモードでのエキスパートアドバイザーの性能を示しています。
パラメータ
- Lots - ロット
- StopLoss - ポイントでの決済逆指値で0の場合はなし
- TakeProfit - ポイントでの決済指値で0の場合はなし
- Shift - 指標値がチェックされているバー：0 - 新形成バー、1 - 完了した最初のバー
- RevClose - 反対側のシグナルでポジションを決済する
- MAPeriod - MA期間
- MAShift - MAのシフト
- MAMethod - MAの手法
- MAPrice - MAの価格
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1150
