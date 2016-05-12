und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
T3MA(MTC) - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1219
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Expert Advisor wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4. Der Auto ist SAW, Hier der Link zu den Quellcode https://www.mql5.com/en/code/7904.
Wie er funktioniert:
Dieser Expert Advisor arbeitet mit Signalen des T3MA-ALARM Indikators.
Das nachfolgende Bild zeigt die Performance des Expert Advisor in dem Strategietester.
Parameter:
- Lots - Lot.
- StopLoss - Stop Loss in Punkten. 0 = kein Stop Loss
- TakeProfit - Take Profit in Punkten. 0 - kein Take Profit
- Shift - Die Bar, mit welcher die Indikatorwerte geprüft werden. 0 - neu geformte Bar, 1 - erste fertiggestellte Bar.
- RevClose - Schließen der Position bei einem entgegengesetzten Signal.
- MAPeriod - Die Periode des gleitenden Durchschnitts.
- MAShift - Die Verschiebung des gleitenden Durchschnitts.
- MAMethod - Die Methode des gleitenden Durchschnitts.
- MAPrice - Der Kurs des gleitenden Durchschnitts.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1150
Ein gleitender Durchschnitt mit doppelter GlättungALGLIB - Numerical Analysis Library
ALGLIB Bibliothek mit mathematischen Funktionen (v. 3.19) transferiert nach MQL5.
Der Exp_CoeffofLine_true Expert Advisor basiert auf dem CoeffofLine_true Indikator. Ein Handelssignal wird dann generiert, wenn eine Bar schließt und das Histogramm den Null Level schneidet.Exp_ColorBBCandles
Der Exp_ColorBBCandles Expert Advisor basiert auf dem ColorBBCandles Indikator.