Dieser Expert Advisor wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4. Der Auto ist SAW, Hier der Link zu den Quellcode https://www.mql5.com/en/code/7904.

Wie er funktioniert:

Dieser Expert Advisor arbeitet mit Signalen des T3MA-ALARM Indikators.

Das nachfolgende Bild zeigt die Performance des Expert Advisor in dem Strategietester.

Parameter: