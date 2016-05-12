CodeBaseKategorien
Expert Advisors

T3MA(MTC) - Experte für den MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Dieser Expert Advisor wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4. Der Auto ist SAW, Hier der Link zu den Quellcode https://www.mql5.com/en/code/7904.

Wie er funktioniert:

Dieser Expert Advisor arbeitet mit Signalen des T3MA-ALARM Indikators.

Das nachfolgende Bild zeigt die Performance des Expert Advisor in dem Strategietester.

 

Parameter:

  • Lots - Lot.
  • StopLoss - Stop Loss in Punkten. 0 = kein Stop Loss
  • TakeProfit - Take Profit in Punkten. 0 - kein Take Profit
  • Shift - Die Bar, mit welcher die Indikatorwerte geprüft werden. 0 - neu geformte Bar, 1 - erste fertiggestellte Bar.
  • RevClose - Schließen der Position bei einem entgegengesetzten Signal.
  • MAPeriod - Die Periode des gleitenden Durchschnitts.
  • MAShift - Die Verschiebung des gleitenden Durchschnitts.
  • MAMethod - Die Methode des gleitenden Durchschnitts.
  • MAPrice - Der Kurs des gleitenden Durchschnitts.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1150

