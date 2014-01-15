Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
T3MA(MTC) - expert para MetaTrader 5
- 1319
O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é SAW, Link para a fonte https://www.mql5.com/en/code/7904.
Como ele funciona
O Expert Advisor funciona com base nos sinais do indicador T3MA-ALARME.
A imagem mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.
Parâmetros
- Lots - Lote.
- StopLoss - Stop Loss em pontos, 0 - sem Stop Loss.
- TakeProfit - Take Profit em pontos, 0 - sem Take Profit.
- Shift - A barra em que os indicadores são verificados: 0 - barra em formação, 1 - primeira barra formada.
- RevClose - Fecha uma posição pelo sinal oposto.
- MAPeriod - O período de MA.
- MAShift - Deslocamento de MA.
- MAMethod - O método de MA.
- MAPrice - O preço do MA.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1150
Exp_CMO
Sistem de negócios baseado nos sinais retirados do oscilador CMO.Exp_MaRsi-Trigger
Sistema de negociação baseado nos sinais retirados do indicador de tendência MaRsi-Trigger.
T3MA-ALARM
Uma média móvel com suavização dupla.Gator_HTF
Oscilador Gator de Bill William calculado em um período de tempo maior que o do gráfico onde ele foi plotado.