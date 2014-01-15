CodeBaseSeções
Experts

T3MA(MTC) - expert para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1319
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
O Expert Advisor foi reescrito a partir de MQL4, o autor é SAW, Link para a fonte https://www.mql5.com/en/code/7904.

Como ele funciona

O Expert Advisor funciona com base nos sinais do indicador T3MA-ALARME.

A imagem mostra o desempenho do Expert Advisor no modo visual do Strategy Tester.

Expert Advisor sobre o indicador T3MA-ALARME

Parâmetros

  • Lots - Lote.
  • StopLoss - Stop Loss em pontos, 0 - sem Stop Loss.
  • TakeProfit - Take Profit em pontos, 0 - sem Take Profit.
  • Shift - A barra em que os indicadores são verificados: 0 - barra em formação, 1 - primeira barra formada.
  • RevClose - Fecha uma posição pelo sinal oposto.
  • MAPeriod - O período de MA.
  • MAShift - Deslocamento de MA.
  • MAMethod - O método de MA.
  • MAPrice - O preço do MA.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1150

