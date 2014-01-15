El Asesor Experto Exp_CMO se basa en las señales de entrada del indicador CMO. La señal de compraventa se produce mientras la barra se cierra, cuando la nube del indicador cambia de un color al otro.

El archivo compilado CMO.ex5 se tiene que poner en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Resultados de las pruebas en 2011 para EURJPY H4:

Fig. 2. Resultados de las pruebas