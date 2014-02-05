请观看如何免费下载自动交易
该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 SAW, 源链接 https://www.mql5.com/en/code/7904。
它如何工作
该 EA 的操作信号来自 T3MA-ALARM 指标。
下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。
参数
- Lots - 手数。
- StopLoss - 止损点数, 0 - 不使用止损。
- TakeProfit - 止盈点数, 0 则无止盈。
- Shift - 指标检查哪根柱线: 0 - 形成中的柱线, 1 - 第一根完成的柱线。
- RevClose - 以反向信号平仓。
- MAPeriod - MA 周期。
- MAShift - MA 位移。
- MAMethod - MA 方法。
- MAPrice - MA 适用方法。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1150
