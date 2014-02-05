代码库部分
T3MA(MTC) - MetaTrader 5EA

Dmitry Fedoseev
1648
(22)
该 EA 自 MQL4 重写, 作者是 SAW, 源链接 https://www.mql5.com/en/code/7904

它如何工作

该 EA 的操作信号来自 T3MA-ALARM 指标。

下图示意 EA 在策略测试员的可视模式下的性能。

 

参数

  • Lots - 手数。
  • StopLoss - 止损点数, 0 - 不使用止损。
  • TakeProfit - 止盈点数, 0 则无止盈。
  • Shift - 指标检查哪根柱线: 0 - 形成中的柱线, 1 - 第一根完成的柱线。
  • RevClose - 以反向信号平仓。
  • MAPeriod - MA 周期。
  • MAShift - MA 位移。
  • MAMethod - MA 方法。
  • MAPrice - MA 适用方法。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1150

T3MA-ALARM T3MA-ALARM

双平滑均线

BreakoutBarsTrend BreakoutBarsTrend

趋势定义的替代指标, 基于柱线到极值距离的突破

平均并发买卖 平均并发买卖

该 EA 的操作依均线原理。双向并发。买卖的交易量分别计算。交易量除以按照给定的"保存百分比"。它响应设置: "价格改变"

20_200 expert_v4.2_AntS 20_200 expert_v4.2_AntS

该 EA 十分简单, 分析两根柱线价格, 若有亏损则增加交易手数