CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Gator_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
970
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
gatorcalc.mq5 (10.16 KB) ver
gator_htf.mq5 (11.43 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El acelerador Bill William's Gator que se dibuja en la parte alta y se muestra en la temporalidad baja.

Coloca el indicador GatorCalc.mq5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators. 

Fig.1 El indicador Gator_HTF

Fig.1 El indicador Gator_HTF 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1138

T3MA-ALARM T3MA-ALARM

Una Media Móvil de doble suavizado.

T3MA(MTC) T3MA(MTC)

Asesor Experto con el indicador T3MA-ALARM.

AC_HTF AC_HTF

El acelerador Bill William's (Acelerador Oscilador) que se dibuja en la parte alta y se muestra en la temporalidad baja.

AO_HTF AO_HTF

El Oscilador mágico Bill William's (oscilador impresionante) que se dibuja en la parte alta y se muestra en la temporalidad baja.