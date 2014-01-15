Mira cómo descargar robots gratis
Gator_HTF - indicador para MetaTrader 5
El acelerador Bill William's Gator que se dibuja en la parte alta y se muestra en la temporalidad baja.
Coloca el indicador GatorCalc.mq5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig.1 El indicador Gator_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1138
