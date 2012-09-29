CodeBaseРазделы
T3MA(MTC) - эксперт для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
4159
(22)
Эксперт переписан с MQL4, автор SAW, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/7904.

Принцип работы

Эксперт работает по сигналам индикатора T3MA-ALARM.

На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.

 

Параметры

  • Lots - Лот.
  • StopLoss - Стоплосс в пунктах, 0 - без стоплосс.
  • TakeProfit - Тейкпрофит в пунктах, 0 - без тейкпрофит.
  • Shift - Бар на котором проверяются индикаторы: 0 - формирующийся бар, 1 - первый сформированный бар.
  • RevClose - Закрывать позицию по противоположногому сигналу.
  • MAPeriod - Период MA.
  • MAShift - Смещение MA.
  • MAMethod - Метод MA.
  • MAPrice - Цена MA.
