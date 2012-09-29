Эксперт переписан с MQL4, автор SAW, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/7904.

Принцип работы

Эксперт работает по сигналам индикатора T3MA-ALARM.

На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.

Параметры