T3MA(MTC) - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4159
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Эксперт переписан с MQL4, автор SAW, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/7904.
Принцип работы
Эксперт работает по сигналам индикатора T3MA-ALARM.
На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.
Параметры
- Lots - Лот.
- StopLoss - Стоплосс в пунктах, 0 - без стоплосс.
- TakeProfit - Тейкпрофит в пунктах, 0 - без тейкпрофит.
- Shift - Бар на котором проверяются индикаторы: 0 - формирующийся бар, 1 - первый сформированный бар.
- RevClose - Закрывать позицию по противоположногому сигналу.
- MAPeriod - Период MA.
- MAShift - Смещение MA.
- MAMethod - Метод MA.
- MAPrice - Цена MA.
