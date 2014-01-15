El Asesor Experto se ha reescrito desde MQL4, el autor es Martingeil, enlace al código fuente https://www.mql5.com/ru/code/10303.

Cómo funciona

Se calcula como una Media Móvil (MA), esta media móvil es re-suavizada. Las flechas muestran los lugares de cambio de dirección de la Media Móvil.

Parámetros

MAPeriod - Periodo de la Media Móvil.

MAShift - Desplazamiento de la Media Móvil.

MAMethod - Método de la Media Móvil.

MAPrice - Precio de la Media Móvil.

Nota

A pesar del nombre del indicador no es el indicador con el conocido suavizado T3.