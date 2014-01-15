CodeBaseSecciones
Indicadores

T3MA-ALARM - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Visualizaciones:
2880
Ranking:
(36)
Publicado:
Actualizado:
t3ma-alarm.mq5 (5.45 KB) ver
El Asesor Experto se ha reescrito desde MQL4, el autor es Martingeil, enlace al código fuente https://www.mql5.com/ru/code/10303.

Cómo funciona

Se calcula como una Media Móvil (MA), esta media móvil es re-suavizada. Las flechas muestran los lugares de cambio de dirección de la Media Móvil.

 

Parámetros

  • MAPeriod - Periodo de la Media Móvil.
  • MAShift - Desplazamiento de la Media Móvil.
  • MAMethod - Método de la Media Móvil.
  • MAPrice - Precio de la Media Móvil.

Nota

A pesar del nombre del indicador no es el indicador con el conocido suavizado T3.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1149

