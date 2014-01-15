CodeBaseSecciones
Exp_MaRsi-Trigger - Asesor Experto para MetaTrader 5

El Asesor Experto Exp_MaRsi-Trigger es un sistema de trading basado en los tres estados del mercado definidos por el indicador MaRsi-Trigger. La señal se forma mientras la barra se está cerrando, siempre que también cambie la dirección de la tendencia determinada por el indicador. Con el objetivo de obtener señales y acelerar el trabajo del EA, el indicador MaRsi-Trigger no se utiliza en el Asesor Experto. A estos efectos, el código se implementa en base a los indicadores técnicos iniciales, y el indicador ColorMaRsi Trigger se activa sólo para la visualización, cuando se prueba el sistema de trading.

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Resultados de las pruebas en 2011 para USDCHF H4:

Fig. 2. Resultados de las pruebas

MultiMaRsiSignal MultiMaRsiSignal

El indicador MultiMaRsiSignal muestra la información sobre las tendencias activas que utilizan el valor de los cinco indicadores MaRsi-Trigger procedentes de las diferentes temporalidades.

Breakout Bars Trend Breakout Bars Trend

El indicador alternativo para la definición de tendencia basada en barras de ruptura y distancia desde extremos.

Exp_CMO Exp_CMO

Sistema de trading basado en las señales del oscilador CMO.

T3MA(MTC) T3MA(MTC)

Asesor Experto con el indicador T3MA-ALARM.