El Asesor Experto Exp_MaRsi-Trigger es un sistema de trading basado en los tres estados del mercado definidos por el indicador MaRsi-Trigger. La señal se forma mientras la barra se está cerrando, siempre que también cambie la dirección de la tendencia determinada por el indicador. Con el objetivo de obtener señales y acelerar el trabajo del EA, el indicador MaRsi-Trigger no se utiliza en el Asesor Experto. A estos efectos, el código se implementa en base a los indicadores técnicos iniciales, y el indicador ColorMaRsi Trigger se activa sólo para la visualización, cuando se prueba el sistema de trading.

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Resultados de las pruebas en 2011 para USDCHF H4:

Fig. 2. Resultados de las pruebas