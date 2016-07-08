無料でロボットをダウンロードする方法を見る
CMO指標のシグナルエントリに基づいたExp_CMO エキスパートアドバイザー。取引を実行するためのシグナルは、クラウド指標の色が反対に変わった場合にバーが閉じるときに形成されます。
コンパイルされたCMO.ex5をterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
以下に示す検証中にはエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されてきました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。
図1。チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のEURJPYの検証結果：
図2．検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1141
