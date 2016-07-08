コードベースセクション
CMO指標のシグナルエントリに基づいたExp_CMO エキスパートアドバイザー。取引を実行するためのシグナルは、クラウド指標の色が反対に変わった場合にバーが閉じるときに形成されます。

コンパイルされたCMO.ex5をterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

以下に示す検証中にはエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されてきました。決済逆指値と決済指値は検証には使われていません。 

図1。チャート上の取引履歴のインスタンス。

図1。チャートでの取引履歴のインスタンス。

H4での2011のEURJPYの検証結果：

図2。検証結果のチャート

図2．検証結果のチャート 

