Autor Real:

igorad2004

Descripcion:

En esta versión de Chande Momentum Oscillator el precio suavizado se utiliza para los cálculos. Se permite mejorar el filtro de dirección de tendencia.

Chande Momentum Oscillator (CMO) fue desarrollado por Tushar Chande y es un indicador técnico que intenta aprovechar el Momentum. Chande discute esto y muchos otros indicadores en su libro "The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators (el nuevo Trader técnico: aumente su beneficio al conectarse a los últimos indicadores )". Тhe rengo del CMO es de -100 a 100. Los valores de + 50 y -50 se asumen como estados de sobrecompra y sobreventa del mercado.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 20.02.2008.

