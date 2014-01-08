此 Exp_CMO 自动交易程序的入场信号采自 CMO 指标。在柱线收盘时，如果云指标改变相反颜色，则形成执行交易的信号。

放置 CMO.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 EURJPY H4:

图例. 2. 测试结果图表