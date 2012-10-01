Ставь лайки и следи за новостями
Exp_CMO - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2335
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Эксперт Exp_CMO построен на основе сигналов, снимаемых с индикатора CMO. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если цвет облака индикатора поменялся на противоположный.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора CMO.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на EURJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
