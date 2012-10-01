CodeBaseРазделы
Советники

Exp_CMO - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
exp_cmo.mq5 (5.86 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (68.27 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
cmo.mq5 (8.27 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс

Эксперт Exp_CMO построен на основе сигналов, снимаемых с индикатора CMO. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если цвет облака индикатора поменялся на противоположный.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора CMO.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались. 

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

 

Результаты тестирования за 2011 год на EURJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования 

