Experts

Exp_CMO - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1097
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
cmo.mq5 (8.29 KB) visualização
exp_cmo.mq5 (5.86 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_CMO se baseia nos sinais retirados do indicador CMO. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a nuvem do indicador muda para a cor oposta.

Coloque o arquivo compilado CMO.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes. 

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par EURJPY H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1141

