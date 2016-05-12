und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_CMO - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 927
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Exp_CMO Expert Advisor basiert auf den Signalen von dem CMO Indikator. Ein Hannes Signal wird dann generiert, wenn eine Bar schließt und der Indikator seine Farbe verändert.
Platzieren Sie die Datei CMO.ex5 in das folgende Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.
Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem Chart
Testing results for 2011 at EURJPY H4:
Abbildung 2. Chart mit Testergebnissen
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1141
Der Exp_CenterOfGravity Expert Advisor basiert auf dem CenterOfGravity Indikator. In dem Moment, wo der Indikator die Signallinie kreuzt, wird ein Signal generiert.Gator_HTF
Bill William's Gator Oszillator, welcher in einer höheren Timeframe berechnet und in einer kleineren Timeframe angezeigt wird.
Ein alternativer Indikator für die Definition von Trends, basierend auf Ausbruchsbars und Abstände von Extremwerten.ALGLIB - Numerical Analysis Library
ALGLIB Bibliothek mit mathematischen Funktionen (v. 3.19) transferiert nach MQL5.