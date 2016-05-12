Der Exp_CMO Expert Advisor basiert auf den Signalen von dem CMO Indikator. Ein Hannes Signal wird dann generiert, wenn eine Bar schließt und der Indikator seine Farbe verändert.

Platzieren Sie die Datei CMO.ex5 in das folgende Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.

Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem Chart

Testing results for 2011 at EURJPY H4:

Abbildung 2. Chart mit Testergebnissen