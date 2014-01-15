Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MultiMaRsiSignal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1078
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador MultiMaRsiSignal muestra la información sobre las tendencias activas que utilizan el valor de los cinco indicadores MaRsi-Trigger procedentes de las diferentes temporalidades. Para cada indicador MaRsi-Trigger le corresponde una de las cuatro líneas del indicador. Si el indicador MaRsi-Trigger muestra aumento, el color de línea es de color verde, si cae, es de color rosa. El estado plano tiene una linea de color gris. Aparecen diamantes de color sobre las en líneas en el momento que la barra cambia a la temporalidad correspondiente.
Fig.1 El indicador MultiMaRsiSignal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1127
El indicador alternativo para la definición de tendencia basada en barras de ruptura y distancia desde extremos.Promediador sobre compra y venta simultáneamente
El Asesor Experto opera con el principio de Media Móvil. Simultáneamente en ambas direcciones. El volumen para la compra y la venta se calculan separadamente. Divide el volumen recibido de acuerdo con el dado "porcentaje de ahorro". Responde al ajuste: "modifica el precio".
Sistema de trading basado en las señales del indicador de tendencia MaRsi-Trigger.Exp_CMO
Sistema de trading basado en las señales del oscilador CMO.