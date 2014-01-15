El indicador alternativo para la definición de tendencia basada en barras de ruptura y distancia desde extremos.

El Asesor Experto opera con el principio de Media Móvil. Simultáneamente en ambas direcciones. El volumen para la compra y la venta se calculan separadamente. Divide el volumen recibido de acuerdo con el dado "porcentaje de ahorro". Responde al ajuste: "modifica el precio".