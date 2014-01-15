CodeBaseSecciones
MultiMaRsiSignal - indicador para MetaTrader 5

El indicador MultiMaRsiSignal muestra la información sobre las tendencias activas que utilizan el valor de los cinco indicadores MaRsi-Trigger procedentes de las diferentes temporalidades. Para cada indicador MaRsi-Trigger le corresponde una de las cuatro líneas del indicador. Si el indicador MaRsi-Trigger muestra aumento, el color de línea es de color verde, si cae, es de color rosa. El estado plano tiene una linea de color gris. Aparecen diamantes de color sobre las en líneas en el momento que la barra cambia a la temporalidad correspondiente.

Fig.1 El indicador MultiMaRsiSignal

Fig.1 El indicador MultiMaRsiSignal

