KaufWMAcross - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
John Smith
Indicador de señal de semáforo con uso de los cruzamientos de la media móvil clásica con el indicador AMA de Kaufman.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase el 28.02.2008.
Figura 1. Indicador KaufWMAcross
