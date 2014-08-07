CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

KaufWMAcross - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1236
Ranking:
(34)
Publicado:
Actualizado:
kaufwmacross.mq5 (7.54 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

John Smith

Indicador de señal de semáforo con uso de los cruzamientos de la media móvil clásica con el indicador AMA de Kaufman.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase el 28.02.2008.

Figura 1. Indicador KaufWMAcross

Figura 1. Indicador KaufWMAcross

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11406

BvsB BvsB

An indicator for trend following trading implemented in the form of a colored cloud.

LarryWilliams_MinMax LarryWilliams_MinMax

Indicador de extremos a corto, medio y largo plazo, según el libro de Larry Williams "Secretos a largo plazo para el comercio a corto plazo" para MetaTrader 5.

Exp_BnB Exp_BnB

El experto Exp_BnB está construido en base a las señales del indicador de tendencia BnB.

Multi-Currency Indicator with USD reference Multi-Currency Indicator with USD reference

El indicador muestra el movimiento de las 7 principales divisas con respecto al dólar.