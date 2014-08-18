请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
John Smith
一款信号量指标，使用 Kaufman 的 AMA 指标均线的交叉。
此原版指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 01.05.2008。
图例 1. 该 KaufWMAcross 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11406
BvsB
一款以云图形式绘制的趋势跟踪交易指标。LarryWilliams_MinMax
一款 MetaTrader 5 指标，显示短线, 中线和长线的极值点，算法来自 Larry Williams 的书籍 "Long-term secrets to short-term trading - 长线秘诀到短线交易"。
Exp_BnB
这款 Exp_BnB EA 基于趋势指标 BnB 的信号。参照 USD 的多货币指标
此指标显示七个主要货币兑美元的行情。