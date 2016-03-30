CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

KaufWMAcross - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1199
Ranking:
(5)
Publicado:
KaufWMAcross.mq4 (3.54 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: desconocido

Indicador KaufWMAcross. Trabaja con el indicador Kaufman.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7922

TZ-Pivot TZ-Pivot

Indicador de los puntos pivote de día con la visualización precisa e informativa en el gráfico.

TREND_alexcud TREND_alexcud

Indicador de múltiples períodos de tiempo. Muestra la dirección de la tendencia de varios gráficos temporales en una ventana separada.

IFish IFish

Indicador IFish.

SAR Color SAR Color

Indicador SAR Color.